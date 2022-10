Giaele De Donà ed il marito Bradford Beck, nuovi retroscena: “Ero infelice”

Il chiacchierato matrimonio di Giaele De Donà continua ad essere al centro delle confidenze della concorrente del GF Vip. Nelle passate ore, mentre era a letto con Nikita, la giovane ha svelato alcuni ulteriori retroscena sulla sua vita di coppia con il marito Bradford Beck.

Giaele De Donà svela nuovi retroscena sulla vita matrimoniale con Bradford

Per Giaele De Donà il trasferimento in America non è stato semplicissimo. La lontananza dai suoi affetti e lo stile di vita stravolto, insieme alla solitudine hanno fatto vivere alla Vippona un periodo difficile:

Con lui che lavorava tutto il giorno, io mi ritrovavo a casa da sola e non sapevo cosa fare. Infatti ero super infelice. Ogni volta chiamavo la mia famiglia dicendo che volevo tornare a casa. Il primo periodo è stato bruttissimo, tanto che ho chiamato mio fratello e gli ho chiesto di venire a vivere con noi. E così è venuto a vivere con noi per quattro mesi in America perchè io non riuscivo ad ambientarmi. Non volevo più che se ne andasse. Di giorno mio marito lavorava ed io stavo con mio fratello. Poi mia madre è tornata a stare male di nuovo e quindi sono tornata in Italia.

Continuando a parlare della sua vita matrimoniale, Giaele ha contestato soprattutto il fatto di aver condiviso pochissimo tempo con il marito:

Tornava a casa e continuava a lavorare. Si cenava mezz’ora e tornava a lavorare e io mi ritrovavo così da sola, tutto il giorno. A 20 anni prendere ed andare così dall’altra parte del mondo è stata impegnativa.

Successivamente ha svelato di averlo seguito da una parte all’altra del mondo per i suoi impegni lavorativi:

Veramente la mia vita era basata su di lui e non facevo niente altro perchè era impegnativo dover prendere e cambiare sempre città. Lo seguivo e basta.

Giaele ha parlato anche della famiglia di Beck, del tutto differente dalla sua:

Loro sono cresciuti in un’altra realtà, in un’altra vita. La cosa che piace di mio marito è che è nato in una famiglia importante ma è super umile.