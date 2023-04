Nel corso della sua permanenza nella Casa del GF Vip, Giaele De Donà ha spesso parlato del suo rapporto con la madre e con la sua malattia. La signora Tatiana, infatti, soffre di una malattia che purtroppo l’ha costretta sulla sedia a rotelle.

Giaele De Donà con la mamma dopo il GF Vip: il video

Giaele De Donà ha vissuto sin da piccola la malattia della madre. L’ex Vippona aveva infatti raccontato che sin dall’età di 3 anni ha iniziato a vedere la madre stare male. “Sono sempre in pensiero per lei, la penso sempre”, aveva detto Giaele in una puntata del GF Vip.

La mamma di Giaele De Donà è stata colpita da un ictus. In merito Giaele aveva aggiunto:

Lei aveva 24 anni, io ne avevo tre. Per un periodo ha perso la memoria e non si ricordava di me. Però lo stesso è scappata dall’ospedale per andarmi a comprare il regalo di compleanno per non farmi mancare nulla.

Nelle ultime ore, dopo la partenza del marito Bradford Beck, la De Donà ha voluto condividere alcuni momenti molto toccanti vissuti con la madre (video in apertura).

Nel dettaglio ha mostrato il momento in cui va a trovarla a casa e la donna le fa vedere come sia in grado di alzarsi in piedi da sola. Ecco cosa ha scritto in merito Giaele: