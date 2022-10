Lui è uno dei concorrenti del GF Vip più desiderati della Casa, lei ha sollevato vari dubbi in merito alla relazione con il ricco marito più grande. Tra Antonino Spinalbese e Gioele De Donà nei giorni scorsi c’è stato un feeling speciale che è stato commentato anche nel corso dell’ultima puntata del reality con una clip.

Al termine della lunga serata, Giaele e Antonino si sono confrontati e la prima non ha risparmiato dure critiche al Vippone con il quale ha avuto un duro battibecco:

Io pensavo che tra te e Ginevra fosse solo amicizia e che tu non fossi interessato a lei, altrimenti non mi sarei messa a fare queste provocazioni! Da casa non passa così, passo io per quella di turno… Il fatto è che tu non ti esponi ma poi ti lamenti se passi per donnaiolo. Sia con Antonella che con Giaele, se ti dicono che gli piaci, tu non ti esponi dicendo no.