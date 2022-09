Come mai Giale De Donà, concorrente del Grande Fratello Vip 7, avrebbe più di una volta attaccato Elisabetta Gregoraci? Il motivo potrebbe celarsi dietro il nome di Flavio Briatore, ex marito della showgirl e conduttrice e con il quale, si dice, Giaele avrebbe avuto un flirt.

Giaele De Donà, flirt con Flavio Briatore? Lui replica

Tra le chicche di gossip pubblicate sull’ultimo numero del settimanale Chi, trova spazio proprio l’indiscrezione sulla presunta liaison tra Giaele De Donà e Flavio Briatore. Un flirt che però sarebbe già stato smentito categoricamente dall’imprenditore, che a quanto pare non saprebbe neppure dell’esistenza della Vippona. Ecco cosa scrive in merito il settimanale diretto da Alfonso Signorini:

Flavio Briatore, interrogato sul presunto flirt con la gieffina Sofia Giaele De Donà, risponde in modo secco: «Sofia, chi?». L’imprenditore durante le serate nei suoi locali fa selfie con chiunque, ma questo non significa avere una relazione. In ogni caso, lui nemmeno ricordava chi fosse la ragazza…

A quanto pare, dunque, Giaele non avrebbe comunque lasciato il segno in Briatore, almeno stando alle parole dell’imprenditore. Lei, intanto, in più occasioni si è soffermata su Elisabetta Gregoraci azzardando ad una serie di paragoni e provocando l’ex Lady Briatore.