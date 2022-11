Nelle ultime ore si è intensificata sempre di più la vicinanza tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. Se quest’ultimo sembra aver già dimenticato Ginevra Lamborghini ed i relativi Gintonic, lei pare aver dimenticato di essere una donna sposata ed ha messo in pratica la sua idea di “amore libero”.

Giaele De Donà, il marito reagisce al flirt con Antonino Spinalbese

In tutto ciò, come ha reagito il marito Bradford Beck? Giaele non ha nascosto nei giorni scorsi la paura di un possibile divorzio a causa del suo eccessivo esporsi. Nel frattempo The Pipol ha contattato il portavoce dell’uomo, Thomas Incontri, il quale ha spiegato qual è stata la reazione dell’imprenditore:

Inizialmente, quando Giaele è stata confermata come nuova concorrente del GF Vip 7, Bradford era molto preoccupato. Lui, essendo un imprenditore internazionale, non era così tanto d’accordo che sua moglie potesse pensare di entrare in un contesto televisivo così forte e chiacchierato. Ma, provando molto amore nei suoi confronti, alla fine l’ha appoggiata.

Poi però, l’avvicinamento ad Antonino avrebbe provocato una reazione anche nel marito di Giaele. Ecco come ha proseguito il suo portavoce:

Adesso che Giaele si è avvicinata molto anche fisicamente ad Antonino Spinalbese lui è molto infastidito. Quello che intende dire Brad a tutti è che il loro “amore libero” può valere e vale solo all’interno delle loro quattro mura, non certo davanti a tutta l’Italia. Lui mi riferisce di non essere arrabbiato per questa situazione ambigua, ma di essere preoccupato. Ha paura che a lei le stia sfuggendo tutto di mano e che stia perdendo il controllo delle sue emozioni. Lui non ha timore di perderla, però crede che tutto stia andando un po’ troppo oltre. E certo non è sereno. In questo momento ammette che sta provando un po’ di imbarazzo per tutto questo.

Vedremo se questa sera Giaele sarà messa al corrente della reazione del marito.