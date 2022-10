Tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese potrebbe accadere qualcosa nella Casa del GF Vip 7? Spoiler: no! Se nella sua testa, l’amica speciale di Taylor Mega si sarebbe fatto tutto un film (a luci rosse) su Antonino, l’ex di Belen non avrebbe nessuna voglia di creare alcuna storia o avvicinamento eccessivo sotto le telecamere.

Giaele ha già preso svariati due di picche da Spinalbese. Non paga di ciò, però, ha confidato a Charlie Gnocchi cosa farebbe con Antonino e il motivo per il quale non sarebbe andata oltre. Lei parla di una fortissima attrazione e di limiti oltre i quali non può spingersi per ovvie ragioni.

Una di queste sarebbe ovviamente il ricco marito del quale pare temere solo il possibile divorzio, ma la De Donà sembra non aver tenuto conto di ciò che potrebbe volere (o meglio, non volere) Antonino. Premesso questo, ecco quali sono state le parole confidate all’amico Charlie nella notte:

Io con lui mi trovo bene, per me non è una cosa costruita con Antonino. Lui scappa da sé perché ha creato questo, ma in questi giorni abbiamo dormito insieme abbracciati più volte. Se mi piace sessualmente? […] Sessualmente, di cosa stiamo parlando… Me lo farei ogni secondo! Perché allora non succede niente? Perché io so qual è il limite a cui posso arrivare. So che se supero quel limite mi scatta il divorzio. Io so che arrivata a quel limite con mio marito non c’è via di ritorno.