Giaele cambia idea su Patrizia dopo le parole su Micol: ex Vippone stronca Rossetti e Goich

L’ultima puntata del GF Vip ha portato a delle interessanti rivelazioni per più di qualche Vippone. Le parole dette su Micol Incorvaia da parte di Patrizia Rossetti e Wilma Goich hanno fatto riflettere anche Giaele De Donà, che su una delle sue inquiline avrebbe cambiato idea.

Giale e Marco Bellavia, cosa pensano di Patrizia Rossetti e Wilma Goich

Questa mattina Giaele si è ritrovata a commentare le ultime ore con alcuni compagni di avventura ed in merito a quanto accaduto ed alle successive nomination, la De Donà ha commentato:

Patrizia non l’ho mai nominata, mai avuto nulla contro, ma la mia opinione è cambiata da così a così dopo quelle cose (su Micol, ndr). Secondo me sono state inaccettabili, anche perchè cosa ha fatto Micol? Non c’è stato niente prima… Avessero discusso…

Già prima della puntata Marco Bellavia, ospite del GF Vip Party aveva commentato l’atteggiamento di Patrizia e Wilma nei confronti di Micol:

Sto guardando e questa povera Micol l’hanno massacrata. Gliene hanno detto di tutti i colori. Non voglio giudicare il comportamento degli altri nei confronti di Micol ma voglio ribadire il fatto che a questa ragazza gliene stanno dicendo dietro di tutti i colori e mi meraviglio della poca lucidità mentale di queste persone che oltretutto non sono giovanissime e che tutta Italia le sta ascoltando e criticando e loro stanno massacrando la povera Micol in maniera incredibile, e tutti gli altri dietro.

Soleil, commentando le parole dell’ex Vippone, ha aggiunto: “Ma soprattutto dopo tutto quello che è successo con te, sarebbe stato da prendere esempio”. Marco ha allora chiosato: