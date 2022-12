Giaele lancia una bomba al GF Vip e già è polemica social. Il Covid non ha risparmiato neppure il GF Vip 7. Sono stati ben sei i Vipponi che hanno contratto il virus e che hanno dovuto sottoporsi ad un periodo di isolamento fuori dalla Casa di Cinecittà. La prima trance è stata rappresentata da Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Patrizia Rossetti. A seguirli sono poi stati anche Wilma Goich e Alberto De Pisis.

Ad aver contratto il Covid era stata anche Pamela Prati, ormai ex Vippona. Alberto è stato l’ultimo concorrente a rientrare in Casa dopo oltre dieci giorni di isolamento causa Covid.

Si è discusso a lungo, dentro e fuori la Casa, su chi abbia portato il virus dentro, ed ormai tutti sarebbero d’accordo con il nome di Luca Onestini, sin dal suo ingresso asintomatico. Adesso però è Giaele a lanciare una bomba non indifferente: anche un altro concorrente avrebbe avuto il Covid, ma sarebbe rimasto in Casa.

Nelle passate ore, durante una chiacchierata con Antonino e Oriana, Giaele si sarebbe rivolta proprio a Spinalbese ed avrebbe lasciato intendere quanto detto sopra: per due volte ripete ‘Quella volta che avevi il Covid’, riferendosi a fatti accaduti in Casa.

Il video chiaramente sta facendo il giro dei social sollevando dubbi e sospetti in merito alle parole di Giaele.

Già nei giorni scorsi alcuni spettatori avevano comunque sollevato il sospetto che Antonino (ma non solo) potesse aver contratto il Covid. Le parole di Giaele sembrerebbero confermare i dubbi.

Vabbè comunque per me palese che Antonino quando l’altro giorno aveva quella busta di surgelati in testa e si sentiva debole avesse il Covid, idem Giaele, che lo ha avuto per giorni, il fatto che i tamponi fossero negativi non significa nulla, non possono essere coincidenze

— Paola. (@Iperborea_) November 19, 2022