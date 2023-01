Giaele svela gli attuali sentimenti per Antonino e cita Oriana e Daniele

Giaele, dopo mesi di “tira e molla”, si è resa finalmente conto degli attuali sentimenti che prova per Antonino Spinalbese, suo compagno d’avventura dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Commentando la decisione di Nikita (che ha invitato Onestini alla cena per 4 che gli ha regalato il GF) con la Murgia, ha raccontato di avere molto apprezzato il gesto distensivo della Pelizon.

Di contro, ha anche confidato che lei avrebbe invitato Andrea Maestrelli e non Antonino.

La De Donà si è resa conto di provare un fortissimo affetto per Antonino Spinalbese che non si allarga verso altri sentimenti più profondi ed intensi.

Anche il solo pensiero di potersi scambiare un bacio con lui al momento la imbarazza parecchio.

Giaele ha commentato pure l’attuale rapporto tra Daniele Del Moro e Oriana Marzoli:

Comunque lui è bello preso eh… Ma anche lei. Adesso la vedo molto propensa a lui, la vedi che scherza pochissimo anche con Onestini, per non farlo arrabbiare… secondo me è intenzionata a una cosa seria con Daniele.