Giaele De Donà, in nomination con Attilio Romita e Pamela Prati, rischia di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente, proprio in questa ore, è stata “presa di mira” dal resto del gruppo.

Wilma Goich ha accusato Giaele di non raccontare nulla della sua persona, occupandosi solamente dell’affaire Antonino Spinalbese:

Non hai parlato mai della tua vita ed hai parlato sempre di Antonino, ma che cacchio vuoi? Poi dici che ti votano, è chiaro che ti votano perché non sei coerente con quello che è la tua vita.

Anche Pamela ha attaccato la vip: “Basta Giaele, sono due mesi che stai qui e parli più di questo che della tua vita, è vero te l’ho detto mille volte!”.

in puntata Giaele viene sfruttata solamente per la storia con Antonino, facile parlare quando a voi è stato dato modo di parlare della vostra storia, a differenza di Giaele #gfvip #gioiellers pic.twitter.com/F1EdWEjnXk

Giaele sicuramente non ha fatto tutto giusto, ma è costantemente massacrata per le stesse cose per cui altri (uomini) vengono elogiati. E sta sopportando tutto questo, come ieri sera, con compostezza e senza mai alzare la voce o offendere. Per me la migliore lì dentro #gfvip

— Steffy (@Steffy________) November 10, 2022