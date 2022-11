Antonino Spinalbese e Giale De Donà sempre più vicini al Grande Fratello Vip. I due vipponi, in queste ore, si sono “imboscati” eludendo le telecamere della Casa più spiata d’Italia.

Dopo aver abbandonato il piumone, i due vip hanno trovato un angolino della Casa che le telecamere del GF Vip non possono raggiungere. I due, quindi, si sono nascosti proprio in quell’angolino e il resto dei concorrenti hanno evidenziato questa cosa.

Cosa sarà successo tra di loro? Antonino e Giaele sono stati chiamati in Confessionale e “svegliati” dai vipponi che, nel frattempo, avevano anche intavolato una divertente marcia nuziale: “Sarà contenta Ginevra Lamborghini” ha chiosato Antonella Fiordelisi.

Durate l’ultima puntata in prima serata per Giaele non è stato facile. Il padrone di Casa Alfonso Signorini le aveva anticipato negli scorsi giorni che il suo amato Bradford era stato avvistato a Los Angeles con cinque belle modelle per festeggiare Halloween.

Ieri sera, durante la diretta, Alfonso ha mostrato degli scatti inediti del marito di Giaele partecipare ad una festa in buona compagnia. La giovane imprenditrice nota subito che nelle foto il marito non portava la fede di matrimonio, e in più, nota una foto molto compromettente che riprende Bradford salire in macchina da solo con una sola ragazza: la migliore amica di Giaele.

La giovane imprenditrice confida al suo compagno di avventura Charlie le sue preoccupazioni “Non voglio pensare male delle due persone più importanti della mia vita” afferma un po’ delusa. Charlie coglie la palla al balzo e mette alla prova la sua compagna di avventura “Se tu avessi la prova certa che ha fatto lo scemo con la tua migliore amica?” chiede l’insidioso comico, “Non perdonerei mai né lui né lei” risponde sicura l’imprenditrice.

Giaele pensa che suo marito possa aver fatto questo gesto per ripicca e questo pensiero la fa andare su tutte le furie perchè da un uomo maturo e risoluto come suo marito per Giaele non si risponde con ripicca ma si affronta la situazione da adulti parlandone di persona.

Giaele è come se stesse facendo un invito al suo Bradford, lo vorrebbe incontrare per capire se c’è qualcosa che gli abbia dato fastidio e discuterne da adulti. Accoglierà l’invito della sua amata e verrà nella Casa di #GFVIP per confrontarsi in un faccia a faccia o Bradford preferirà rimanere in silenzio?