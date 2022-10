Perché Giaele sta sempre con Antonino? Spinalbese vuota il sacco

Cosa c’è davvero tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà? Dopo la passata puntata del GF Vip, caratterizzata tra le altre cose dall’incontro tra Antonino e Ginevra, l’ex di Belen ha svelato nelle passate ore agli altri inquilini (in particolare ad Alberto e Carolina), qual è stata la reazione di Giale.

Sia Carolina che Alberto sono concordi nel consigliare ad Antonino di dichiararsi una volta per tutte a Ginevra, dal momento che il suo interesse nei confronti dell’ex Vippona è più che visibile, anche se Spinalbese continua a fare il vago ed a scherzarci su, asserendo che il suo cuore sarebbe in realtà di tutte.

Al tempo stesso i due amici consigliano ad Antonino di portare rispetto per Giale, dal momento che è sposata e che il suo matrimonio non sarebbe assolutamente in discussione. Ma quindi, perché passerebbe molto tempo con l’ex hair stylist? A svelarne la ragione è stato lo stesso Spinalbese:

Io ho fatto 50 mila confessionali dove dicevo “ragazzi, adesso va bene che Giaele è sempre con me ma fatevi anche due domande. Qua dentro nessuno le parla e quindi sta sempre con me”. Cercavo tutte le volte di giustificarla perché era anche la verità. Tutte le volte le dicevo a Giaele “fai amicizia un po’ con tutti, non stare sempre con me, ma te lo dico per te”. Adesso che ha relazionato con Antonella io sono felicissimo per lei. Preferisco che stia con Antonella che con me, perché in cuor suo lei fa casino.