Il fratello di Giaele svela l’accordo del matrimonio con Bradford Beck

Sofia Giaele De Donà è uno dei personaggi più controversi di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Mentre l’ex moglie di Bradford Beck lancia accuse (secondo lei la gieffina servirebbe solo come “copertura” per il suo effettivo orientamento sessuale) il fratello della vippona afferma che la sorella è bisex ma ha paura del giudizio della gente.

L’amore libero tra Giaele e il marito Bradford, inoltre, sarebbe frutto di un accordo preciso tra di loro, anche per via della distanza che sono costretti a vivere da quando si sono sposati.

“Qualche giorno prima di entrare nella Casa mi ha chiamato disperata, stava male. Non voleva rivelare la storia del matrimonio libero, perché sapeva che si sarebbe attirata una bella fetta di pubblico contro”, afferma Matthias a FanPage.

Poi aggiunge:

Non tutti nella nostra famiglia ne erano al corrente. Mio nonno, ad esempio, lo ha scoperto solo grazie al programma. Giaele teme molto il giudizio delle persone, la loro mentalità, ha paura che questo possa compromettere la sua carriera in futuro.

Io non sono per niente d’accordo. Sostengo mia sorella in tutto quello che fa, ma personalmente non credo in questo tipo di amore non convenzionale, non mi piace. Non nascondo che ci siamo scontrati tante volte. Anche mio padre è un tipo più tradizionale…

Se questo accordo è nato da una volontà di Giaele? Sì, nasce da un accordo, dato dal fatto che lei e Bradford trascorrono molto tempo distanti, pur soffrendo. Spesso mi chiama nel cuore della notte perché non sa dove sia il marito o con chi. Hanno deciso di mettere in chiaro dei paletti e di lasciarsi la libertà di divertirsi con altre persone. Si tratta solo di uno svago, un passatempo. Quando si rivedono è come se fosse il primo giorno, azzerano tutto.