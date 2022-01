Dopo le confessioni un po’ forti che Giacomo Urtis ha fatto a Soleil Sorge in merito a Miriana Trevisan ed i potenziali regali che il suo ex gli avrebbe fatto prima del Grande Fratello Vip, i due hanno cercato di chiarire.

Giacomo Urtis chiede scusa a Miriana Trevisan

Giacomo Urtis ha chiesto scusa a Miriana Trevisan per averle detto che le intorpidisce gli uomini. Il chirurgo estetico le ha poi spiegato di averlo fatto per il modo che ha avuto di gestire la situazione con Nicola e Biagio.

E per quanto riguarda le recriminazioni di Soleil, Urtis ha aggiunto: “Con Nicola dicevi che c’era tuo figlio a casa che ti guardava e determinate cose non le potevi dire o fare… ma con Biagio non hai fatto la stessa cosa”.

Urtis ha aggiunto che probabilmente lui avrebbe fatto la stessa cosa anche se ha reputato il suo comportamento incoerente: “Prima hai fatto una cosa e dopo un mese un’altra…”.

In ultimo, Giacomo ha concluso:

Il discorso è capire cosa uno vuole far passare, solo quello. La verità qua è relativa, sempre.

Miriana spiega il suo punto di vista

Non ho fatto niente. Io di Nicola conosco tutto e lui di me nulla… quando mi sono accorta con delicatezza gliel’ho detto. Io sto portando avanti la libertà. Qual è la soluzione? Essere onesti, io voglio la verità.

