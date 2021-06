Giacomo Czerny dopo aver scelto Martina Grado, oltre all’amore ha trovato pure un bel lavoro nello staff di Uomini e Donne. Ed infatti Maria De Filippi gli ha proposto un ingaggio da videomaker che lui ha accettato.

Maria De Filippi mi ha offerto un’opportunità incredibile, sono senza parole. – ha raccontato tra le pagine di Nuovo TV – Grazie a lei non ho trovato solo l’amore, ma anche il lavoro che sognavo. Devo a lei la mia felicità!

A quanto pare l’ex tronista si occuperà di montaggio video.

Ritrovarci completamente soli è stato un mix di stupore e curiosità. Appena si sono spente le telecamere ci siamo guardati, abbracciati e abbiamo realizzato che tutto questo non era un sogno. Non vedevamo l’ora. Ci siamo scambiati i numeri e sui nostri telefoni siamo Marti con un cuore e G. con un cuore nero. Il nostro è amore, e non abbiamo paura di dirlo.