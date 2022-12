GF Vip, un Vippone ha sostenuto il provino per entrare ad Amici: scatta la censura

I concorrenti del GF Vip hanno ancora tanto da raccontare sul loro passato e, censura permettendo, non è raro conoscere aneddoti della loro vita. Nelle passate ore è toccato a Edoardo Tavassi, il quale ha svelato il suo sogno di prendere parte ad un altro programma molto amato della nostra tv: Amici di Maria De Filippi!

GF Vip, Edoardo Tavassi ha sostenuto il provino per Amici

Ebbene sì, anche Tavassi ha tentato la strada del talent al punto da provare a sostenere un provino per accedere nella Scuola televisiva più famosa d’Italia. Stiamo parlando ovviamente di Amici e nel dettaglio dell’edizione poi vinta da Marco Carta.

Antonino ha manifestato una certa curiosità per la storia del compagno di avventura, e Tavassi ha raccontato di aver fatto l’animatore turistico in Egitto ed in Grecia.

Successivamente ha raccontato che proprio su consiglio della madre sostenne un provino per accedere al talent show di Maria De Filippi. Il Vippone non ha precisato in quale categoria ma nell’edizione di Marco Carta, oltre al canto ed al ballo c’era anche recitazione, quindi è possibile che abbia tentato quella strada. All’epoca era il 2008 ed a vincere la settima edizione di Amici fu Marco Carta.

Successivamente la censura del GF Vip non ha permesso di saperne di più ma molti utenti sono rimasti stupiti da tale rivelazione.

Tavassi che ha fatto il provino per Amici muoio 😂😂#incorvassi — Charlotte (@Charlot2625) December 9, 2022

#gfvip ho sentito bene tavassi fece un provino ad amici quando vinse Marco carta….. — DJC (@uplevel8587) December 9, 2022

ma in che senso il provino per amici #incorvassi pic.twitter.com/waFVR6DDk8 — ale🌺 (@sono_un_bradipo) December 9, 2022