C’è aria di cambiamento in atto al GF Vip e questa settima edizione potrebbe rappresentare la fine di un’era. O almeno, quella di Alfonso Signorini. Già da tempo i telespettatori appassionati del reality ed alcuni ex Vipponi in rotta con il padrone di casa, speravano che le cose potessero presto cambiare, e secondo le ultime voci, pare proprio che dalla prossima edizione cambierà conduzione e cast di opinioniste.

GF Vip, dalla prossima edizione via Signorini e opinioniste?

Al momento non possiamo che definirla una mera indiscrezione resa nota in queste ore da Alessandro Rosica, meglio conosciuto come Investigatore Social. Con un post Instagram ed un tweet ha infatti annunciato il clamoroso gossip:

Dalla prossima edizione Alfonso Signorini non condurrà più il Grande Fratello Vip. Cambieranno anche gli opinionisti!

Rosica parla di “notizia esclusiva”, che tuttavia andrebbe presa con le pinze, ma indubbiamente destinata a far discutere. Il conduttore attuale, dunque, dopo quattro edizioni di fila potrebbe tornare a occuparsi solo del settimanale da lui diretto, Chi, e lasciare il testimone ad esempio ad una conduzione al femminile.

Che dire poi delle opinioniste? Su Orietta Berti ci siamo già espresse in passato ma, secondo il mio parere, quello dell’opinionista non è affatto un ruolo che le si addice, soprattutto in un contesto come quello del GF Vip, mentre Sonia Bruganelli, dopo essere stata confermata per il secondo anno di seguito, potrebbe lasciare il posto alla più giovane Giulia Salemi, certamente più a fuoco con i suoi commenti (e non solo con i tweet).

Una rivoluzione attesa da tanti e che probabilmente farebbe anche del bene allo stesso programma.