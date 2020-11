Stefano Coletti, presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci, starebbe soffrendo particolarmente della distanza e pure di tutte le coccole che l’ex di Briatore concede a Pierpaolo Pretelli nella Casa del Grande Fratello Vip. Per questo motivo, i miei amici di Twitter tramite una segnalazione, mi hanno fatto notare un dettaglio non da poco che puzza di frecciatina.

GF Vip, Stefano Coletti lancia una frecciatina ad Elisabetta Gregoraci?

Stefano Coletti ha condiviso una immagine che lo ritrae insieme al suo cane con le zampe anteriori sulle sue spalle. Gli amici di Twitter che ne sanno una più del diavoletto di Ambra ai tempi di Non è la Rai, hanno identificato una presunta frecciatina tirando in ballo la foto, che sta girando in queste ore online, che ritrae Elisabetta Gregoraci cavalcioni Pierpaolo Pretelli durante il gioco della bottiglia.

Io non conosco Coletti, ma non penso minimamente che abbia voluto lanciare un messaggio di questo tipo. Anche perché, qualora fosse una frecciatina la troverei una caduta di stile pazzesca e volgare. Il web è convinto possa trattarsi di una “stoccata” bella e buona ma noi ci dissociamo del tutto anche se (per dovere di cronaca rosa) vi documentiamo l’accaduto: voi che ne pensate?