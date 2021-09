Sonia Bruganelli ospite di Casa Chi ha parlato di Adriana Volpe, opinionista (insieme a lei) del Grande Fratello Vip. Dopo la prima puntata, il web ha mormorato parecchio perché non le ha viste affatto complici (e la moglie di Bonolis ha interrotto ripetutamente l’ex gieffina).

Se mi aspettavo che Soleil fosse la preferita di Adriana? Ma perché dovete farmi parlare di Adriana? Ma perché sì o perché no… tutti possono esserlo, io non mi stupisco. In quel momento a lei piaceva Soleil… Non conosco la sua emotività anche se ha tanto bisogno di coccole, ha un cuore ricco e pieno di amore ed ha voglia di darlo. Io sono un po’ diversa da lei e non mi stupisco di niente.