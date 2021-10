Caos nella prima serata di Canale 5 in occasione della nuova puntata del GF Vip. L’intera Casa (o quasi) è contro Soleil Sorge accusata di razzismo (!!!) per una frase che Alfonso Signorini ha tacciato come infelice ma che, a ben vedere, non avrebbe avuto nulla a che fare con gli ignobili insulti razzisti. Soleil, nel bel mezzo di una discussione, aveva invitato Ainett e Samy a non urlare come scimmie. Frase più o meno prontamente scambiata per razzista.

Tutta la Casa del GF Vip contro Soleil Sorge: interviene Signorini

Mentre si discuteva dell’accaduto, proprio durante un intervento giustissimo di Sonia Bruganelli, Ainett Stephens e Francesca Cipriani hanno letteralmente perso il controllo sbraitando in diretta e accusando l’opinionista di aver sempre salvato Soleil (dimenticando momentaneamente l’argomento “razzismo”).

Neppure il tentativo di intervento di Adriana Volpe è servito a calmare gli animi, ormai del tutto fuori controllo. “Persone bianche, persone nere, stiamo veramente esagerando!”, ha commentato Sonia Bruganelli interdetta.

“Quanto abbiamo visto è la rappresentazione di quanto stiamo perdendo il controllo”, ha aggiunto Signorini, “non possiamo avere paura e privarci del nostro pensiero”, ha precisato condannando ancora una volta il politicamente corretto.

“Non per mettere il dito nella piaga, ma in tutto questo esistono le scimmie urlatrici”, ha ricordato Adriana Volpe.

Il padrone di casa è stato costretto ad interrompere il collegamento con la Casa invitando gli autori a calmare i Vipponi. Successivamente si è ricollegato mettendo tutti a tacere e facendo un discorso applaudito anche dalle due opinioniste:

Le scene veramente orribili a cui abbiamo assistito poco fa, di cattiva educazione, di mancanza di dialogo e civiltà… Quando manca il dialogo si passe sempre dalla parte del torto. Capisco il disagio di Ainett che ha vissuto sulla sua pelle i problemi veri del razzismo. Capisco il disagio di Samy, capisco il disagio di Raffaella che ha la figlia che la pigliano in giro a scuola. Ma proprio per questo dovreste sapere che non è ammissibile che Soleil possano avere delle idee razziste. Qui vuol dire aver perso il senso della ragione. Soleil ha detto una frase del cavolo, ha chiesto scusa. Ma voi non sbagliate mai nella vita? A me questo discorso del politicamente corretto mi ha rotto le balle! Ma come potete pensare che lei sia razzista? Ma tu Ainett vuoi mettere in croce una persona per due cavolate che ha detto? Ma tu chi sei, una santa? Noi i razzisti li sbattiamo in galera non li mandiamo a fare il Grande Fratello Vip, Ainett, hai capito o no?

Ainett è arrabbiata SOLO perché Sonia salva Soleil e il razzismo non c’entra nulla e facendo tutta questa sceneggiata sta pure sminuendo un tema DELICATISSIMO. #GFVip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 1, 2021