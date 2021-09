Amedeo Goria sta facendo delle avances fin troppo “invadenti” nei confronti di Ainett Stephens che ha cercato timidamente di chiarire le cose, precisando il possibile cambio di stanza da domani sera, quando nella Casa del Grande Fratello Vip entreranno il resto dei concorrenti.

GF Vip parla di “ship” tra Goria e Ainett Stephens (ma non è il termine giusto)

La pagina Twitter del Grande Fratello Vip ha evidentemente preso tutto questo come un gioco, condividendo la clip dopo i concorrenti offrono a Goria i più fantasiosi consigli per “conquistare” Ainett, definendo questa situazione come una “ship”.

Dopo le numerose polemiche, la pagina social ha cancellato il post “incriminato” (ma ormai era troppo tardi).

Piuttosto che continuare con la brutta figura, non sarebbe il caso di suggerire (in confessionale) ad Amedeo Goria di fare un elegante passo indietro?

Pensate definire ship una situazione in cui lui allunga viscidamente le mani e si appiccica in continuazione e lei è palesemente infastidita e a disagio pic.twitter.com/pTxxSUgP6u — Paola. (@Iperborea_) September 16, 2021

Cosa significa ship?

La parola “ship” o il verbo “shippare” sono due termini che sempre di più vengono utilizzati dal web. Ma cosa vogliono dire?! Di solito quando shippi due persone significa che vuoi che diventino una cosa sola (o che si fidanzino), attraverso un bacio o una relazione romantica/ sessuale. Di solito quando shippi qualcuno, sorridi quando interagiscono in qualche modo o quando fanno qualcosa insieme. Il termine cambia in “Sailing Ship” ogni volta che la coppia che è stata desiderata si avvera. Per esempio: due personaggi immaginari che si innamorano e creano una relazione. (Fonte: Webboh)