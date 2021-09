Rosalinda Cannavò intervistata tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, ha commentato la nuova edizione del Grande Fratello Vip (concentrandosi sul suo concorrente preferito). L’attrice ha svelato pure il suo attuale rapporto con Dayane Mello e Gabriel Garko.

Rosalinda Cannavò svela il suo rapporto con Dayane Mello e Gabriel Garko

Manuel Bortuzzo è un tenerone. Ma ho capito che nella Casa ci vuole del tempo per capire realmente le persone, per questo al momento dico tutti e nessuno.

Rosalinda ha già delle preferenze ma saggiamente non si è voluta sbilanciare più di tanto. Di seguito la Cannavò ha svelato di essere in contatto con quasi tutti gli ex del GF Vip, tranne Sonia Lorenzini (che proprio ieri è stata in ospedale per un malore).

E per quanto riguarda Dayane Mello, ha confidato:

Le cose si sono evolute. E noi, con la nostra fanbase. C’è chi ha pensato, creduto, forse voluto che tra me e Dayane ci fosse una relazione. Invece c’è stata una bella amicizia che dura ancora oggi, nonostante lei sia lontana, in Brasile. Ci siamo sentite via sms poco prima che le prendessero il cellulare e mentre era in quarantena, prima che iniziasse la trasmissione. Le ho mandato un grande in bocca al lupo.

E su Gabriel Garko rivela:

Sinceramente non so che fine abbia fatto, mi dispiace molto. Magari lo inviteremo a Casa Chi. Io non ho nessun problema con lui, anzi. Gli voglio bene e gli vorrò per sempre un gran bene.