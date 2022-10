GF Vip, retroscena sui cachet: quanto guadagnano i concorrenti per stare in Casa o in studio?

Nelle passate ore sono spuntati nuovi retroscena sui cachet dei concorrenti del GF Vip: quanto guadagnano i Vipponi per stare in Casa? E quanto invece, una volta usciti, quanto per essere presenti in studio nelle due puntate settimanali del reality condotto da Alfonso Signorini?

GF Vip, cachet: permanenza in Casa e in studio

Stando ad alcune recenti conversazioni di alcuni Vipponi, le differenze sul piano dei cachet tra essere reclutati nella spiatissima Casa di Cinecittà e presenziare in studio sarebbero davvero minime.

Lo ha rivelato Cristina Quaranta chiacchierando in giardino con Antonino Spinalbese ed Elenoire Ferruzzi. Va premesso che i concorrenti percepirebbero un cachet differente ma tutti concorrerebbero al montepremi messo in palio e del valore di 100 mila euro, metà del quale come sempre andrà in beneficenza.

Secondo le indiscrezioni, pare che i cachet si aggirerebbero tra i 5000 ed i 15.000 euro a settimana. Una cosa sembrerebbe certa: il compenso di Elenoire Ferruzzi sarebbe più alto rispetto a quello di Antonino e Cristina.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha fatto sapere ai suoi inquilini l’intenzione di lasciare la Casa qualora Spinalbese dovesse uscire:

Tanto se esci te, esco io. In che senso? Se tu te ne vai, io me ne vado. L’ho già detto al Grande Fratello. Io qui ci sto solo per i soldi, non ci sto per altro. Se me ne vado non li prendo? Come no! Li prendo eccome! Li prendo in studio, non c’è tanta differenza nel contratto. Posso anche fare a meno di un qualcosa in più stando dentro…

Elenoire Ferruzzi ha allora replicato: “A me c’è differenza eccome, invece”. Mentre Antonino ha ribattuto: “A me no”, trovando d’accordo anche la Quaranta.