Il GF Vip continua a racimolare consensi ma anche diverse critiche. L’ultima è giunta attraverso le pagine del settimanale Nuovo da parte di una spettatrice che non ha usato parole particolarmente clementi nei confronti del reality di Signorini. A replicare alle nuove critiche ci ha pensato Maurizio Costanzo.

Nella rubrica che il noto giornalista tiene settimanalmente sulla rivista Nuovo, la spettatrice ha definito “noiosa” questa edizione del GF Vip, puntando il dito in particolare sui “personaggi semisconosciuti” che vi partecipano.

In seguito la spettatrice ha rivolto critiche anche nei confronti di Pamela Prati:

Per tale ragione ci troviamo quindi a ‘celebrare’ personaggi come la showgirl, nota alle cronache per una storia d’amore fantasma e che pare non abbia capacità particolari da offrire al pubblico.