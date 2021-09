Uno dei programmi più attesi della nuova stagione televisiva in partenza è il Grande Fratello Vip 6 ed in merito il padrone di casa Alfonso Signorini, al suo settimanale Chi, ha svelato diversi aspetti e novità sulla nuova edizione del reality che prenderà il via il prossimo lunedì 13 settembre nella prima serata di Canale 5.

GF Vip, tutto sulle opinioniste della nuova edizione

Ancora prima dei nuovi concorrenti, conosceremo le opinioniste del GF Vip 6. In studio troveremo un volto noto agli appassionati del programma, Adriana Volpe – ex Vippona – ed un numero inedito tra gli opinionisti, ovvero quello di Sonia Bruganelli. In merito Signorini ha raccontato:

Mi hanno sorpreso perché fin dalla prima seduta fotografica ho capito che ne vedremo delle belle e gestirle non sarà facile. Hanno due caratteri molto diversi ma, per certi aspetti, simili. Non ho pensato di creare l’effetto Eva contro Eva, ma con due donne di carattere è quasi scontato.

Insomma, Signorini ha accettato il rischio di portarsi in studio una, anzi due bombe ad orologeria:

Sicuramente la Bruganelli ha le sue asperità, ma anche la Volpe non è tutta zucchero e miele: in fondo è sopravvissuta a 20 anni di Michele Guardì (ride, ndr).

Tra le novità di quest’anno però ci saranno anche due opinioniste in più, le cosiddetta opinioniste del popolo. Si tratterà di due “personaggi neorealisti” presi dal salotto di casa. In merito il direttore di Chi e padrone di Casa del GF Vip ha commentato: