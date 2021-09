Alla vigilia della nuova puntata del GF Vip, è tempo di primi bilanci. Nella puntata di domani, la seconda settimanale in compagnia del reality di Canale 5, conosceremo il nome del primo eliminato della sesta edizione. Uno tra Tommaso Eletti e Davide Silvestri sarà infatti chiamato a lasciare la spiatissima Casa di Cinecittà. Entrambi sarebbero ben lontani dai favoriti di Stanleybet.it. Quali sono le previsioni dei bookmaker?

A rischiare maggiormente di uscire dal GF Vip nella puntata di domani, secondo i bookmaker, sarebbe l’ex volto di Temptation Island, a 50 nell’elenco dei possibili vincitori, mentre l’attore Davide Silvestri è a 35. Scopriremo solo nelle prossime ore quale sarà il concorrente che dopo quasi due settimane di permanenza ha conquistato maggiormente gli spettatori.

Intanto, rispetto agli altri Vipponi, se ancor prima dell’esordio Manuel Bortuzzo era apparso come il principale candidato alla vittoria, adesso la sua quota si abbassa e passa da 5,00 a 1,85. Dietro di lui c’è sempre Sophie Codegoni, a 8,00, con Francesca Cipriani, Aldo Montano, Manila Nazzaro e Soleil Sorge a 11.

Proprio l’influencer, dopo aver sbottato in diretta su Canale 5 lo scorso lunedì sera contro Gianmaria Antinolfi, ha fatto impennare la quota dell’ex che passa da 32 a 50.

Dando uno sguardo al tabellone del vincente di Stanleybet.it, il crollo della quota di Manuel Bortuzzo ha provocato di conseguenza tra gli altri concorrenti una generale tendenza al rialzo. Fanno eccezione Ainett Stephens, che passa da 15 a 13, e Miriana Trevisan da 25 a 15. Katia Ricciarelli e Giucas Casella restano invece rispettivamente a 25 e 30.

Ho già visto detrattori, a cui Manuel Bortuzzo sta antipatico solo perché papabile vincitore. Dobbiamo giudicarlo per il percorso che avrà in Casa, come tutti gli altri. Essere liberi di reputarlo simpatico o antipatico in base a cosa farà. Sarà questa la vera normalità#GFVIP

— Paola. (@Iperborea_) September 13, 2021