Le liti tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono una messinscena? Dopo le presunte coppie fake della Casa del Grande Fratello Vip, alcuni hanno incominciato a chiedersi se i battibecchi tra le due opinioniste fossero dettati da una sorta di “copione”.

Certo che è tutto vero, non si tratta di sceneggiate. – afferma Adriana Volpe raggiunta da Novella 2000 – Siamo molto diverse e questo ci porta allo scontro. Forse più avanti, conoscendoci meglio, potremo instaurare un rapporto di maggiore sintonia. Quel giorno lo vedo ancora lontano, ma non me ne rammarico: amo il confronto e tutto ciò è molto stimolante.