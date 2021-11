Il Grande Fratello Vip quest’anno può contare su un vero e proprio partner d’eccezione: Linkem. Per promuovere la collaborazione, il 27 settembre scorso è partito il concorso a premi “Vinci il GF VIP con Linkem”, valido fino al prossimo 15 dicembre 2021, al quale potranno accedere tutti (clienti e non). I nuovi utenti, avranno così l’occasione di conoscere meglio tutte le opportunità messe a disposizione dall’operatore di telecomunicazioni leader in Italia nel settore della banda ultra-larga wireless.

Linkem e GF Vip: la fortunata partnership

Come prendere parte al concorso “Vinci il GF VIP con Linkem”? Nulla di più semplice: basterà completare la procedura di registrazione al seguente link e compilare i campi con i dati richiesti. In palio, un TV 4k 8’’ UHD, ben cinque tablet Galaxy Tab S7+5g e dodici Box brandizzate Linkem & GF Vip, contenenti una t-shirt, una tazza e un quaderno.

Le iniziative non finiscono qui, come dimostrano gli ultimi accadimenti nella casa più spiata d’Italia. Lo scorso 27 ottobre, infatti, Linkem ha fatto giungere nel loft un drone con un misterioso messaggio anonimo destinato a un concorrente; e solo durante la puntata del venerdì successivo, abbiamo scoperto che a mandare il messaggio destinato a Jo Squillo era stata la sua figlioccia, Michelle Masullo. Se vi siete persi l’emozionante momento potrete recuperarlo guardando la clip sul sito.

In puntata abbiamo potuto assistere alle spettacolari riprese dall’alto effettuate dal drone, trasmesse sul tablet del pilota con definizione Ultra HD. Tutto questo grazie a Linkem che

rappresenta un punto di riferimento del mercato Italiano nel settore della banda ultralarga wireless. Oltre a garantire le migliori prestazioni possibili ai suoi clienti, supporta lo sviluppo di innovativi servizi 5G in tutta Italia.

La rete 5G si basa su tecnologie miste fibra – radio che permettono di abilitare in modalità wireless connessioni ad altissima velocità ed è già attiva in centinaia di Comuni.

A tal proposito, l’offerta dedicata 5G Maxi Promo 20 Anni garantisce all’utente di poter usufruire di una connessione internet ultraveloce fino a 1 Gigabit senza linea fissa e senza limiti di traffico al costo di soli 19,90 € al mese per i primi 6 mesi (anziché 26,90€ al mese)! E con l’opzione voce Parla&Naviga si può usufruire di chiamate illimitate da casa verso mobili e fissi nazionali con tecnologia VoIP senza nessun costo aggiuntivo.