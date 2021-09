Qual è l’effettivo legame tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi? Entrambi sono entrati dentro la Casa del Grande Fratello Vip da single, svelando di avere avuto un breve flirt già terminato. Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine, spunta la presunta verità.

Soleil e Gianmaria avrebbero avuto un tormentato tira e molla durato per ben nove mesi fino alla rottura definitiva in estate. I due si sarebbero conosciuti nel maggio 2020:

Quella volta Soleil presenta a Gianmaria la sua migliore amica, Dayane Mello, con la quale lui inizia una storia fugace. Poi dalla sera alla mattina Gianmaria sparisce dalla vita di Dayane e riappare in copertina come nuovo uomo di… Belen Rodriguez.

Poi la storia con la showgirl argentina termina:

Antinolfi resta al palo. A consolarlo ci pensa la sua amica speciale: Soleil. Piano piano il rapporto di amicizia tra i due si trasforma e Soleil entra nel cuore di Gianmaria. Una sera dello scorso settembre lui, durante un party, decide di baciarla. Soleil non ci sta. “Io non vengo dopo Belen e Dayane, sia chiaro”! Queste le parole che lei rivolge ad Antinolfi, che però non si arrende. Dopo una settimana i due si ritrovano insieme a casa di lui. Scoppia la passione. Una passione che dura per tre mesi senza soste. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo. Soleil, poco prima di Natale, svela ad Antinolfi che non ha dimenticato il suo ex, un ragazzo russo di nome Boris. Antinolfi la prende male, anzi malissimo.