GF Vip con Ilary Blasi: i primi due nomi

Il ritorno del GF Vip con Ilary Blasi è confermato. Il reality di Canale 5, atteso a metà marzo, avrà una durata più breve del solito – circa sei settimane – e un’impostazione rinnovata, come anticipato da Mediaset. In attesa dell’annuncio ufficiale del cast, iniziano però a circolare i primi nomi dei possibili concorrenti.

I primi nomi

Secondo indiscrezioni emerse da BubinoBlog, tra i profili più accreditati per entrare nella Casa ci sarebbero Antonella Elia e Raimondo Todaro. Due personaggi molto diversi, ma entrambi ben conosciuti dal pubblico televisivo. La loro presenza non sarebbe una novità assoluta nei retroscena del programma: pare infatti che fossero già stati selezionati per una precedente edizione del reality, poi riorganizzata con il cambio di conduzione e lo slittamento della messa in onda.

Antonella Elia conosce bene le dinamiche del Grande Fratello. Per lei si tratterebbe di un ritorno come concorrente, dopo l’esperienza al GF Vip che l’ha vista spesso protagonista tra confronti accesi e momenti di forte esposizione emotiva. Raimondo Todaro, invece, debutterebbe per la prima volta nel reality: il ballerino e coreografo, volto storico di Amici e di Ballando con le stelle, potrebbe rappresentare una delle sorprese di questa edizione.

Nei mesi scorsi erano circolati anche altri nomi legati alla possibile edizione del programma, da Donatella Rettore a Walter Zenga, passando per Rocco Siffredi e Anna La Rosa. Resta da capire se qualcuno di questi profili verrà confermato o se la produzione deciderà di rivedere completamente il cast, puntando su una combinazione diversa di personaggi.

Intanto Mediaset ha confermato ufficialmente il ritorno del Grande Fratello in prima serata su Canale 5: “Intorno alla metà di marzo Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva”. Un nuovo inizio che promette cambiamenti e, come sempre, non poche polemiche.