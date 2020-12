Ieri sera nel corso della nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip, si è continuato a parlare di Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi citando la famosa vacanza in Sardegna con Flavio Briatore e scatenando il nuovo pesantissimo confronto.

GF Vip, brutto scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi

“Ho detto che quando tu venivi nel locale, eri molto più carina con Flavio che con me”, ha ribadito Elisabetta Gregoraci nel corso della puntata. Secca la replica: “Non mi sono mai fatta pagare la vacanza da nessuno. Ho lasciato tanti di quei soldi ai tavoli. Fai tanto la paladina delle donne e dici di non volere essere giudicata, non cadere nel cliché del giudizio”.

A questo punto è intervenuta Patrizia De Blanck sganciando una bomba: “Flavio mi ha detto che lei ci provava ma lui non se la filava”. Giulia ha smentito: “Patrizia non è vero, io sono a posto con la mia coscienza”. Myriam Catania, seduta in studio dietro alla contessa, ha tentato di placarla, ma è stata zittita con veemenza: “Sta zitta cretina”.

Dopo la puntata Giulia sbotta: ecco cosa ha detto

Giulia Salemi dopo la puntata in diretta del Grande Fratello Vip ha sbottato contro Elisabetta Gregoraci, vuotando il sacco su numerosi aspetti. In giardino la persiana Power si è confidata con gli amici:

Io devo difendere la mia persona e tu mi attacchi su cose non vere… Lei è una di una lunga lista, una pergamena, di persone che in questi 7 anni mi hanno fatta sentire una merd*. Se ci pensi io le ho detto solo snobbettina, lei mi ha detto le peggio cose.

Giulia Salemi, essendo entrata dopo nella Casa del Grande Fratello Vip, ha il quadro completo su ciò che dicono attualmente nei salotti televisivi su Elisabetta Gregoraci:

Flirt, lettere, aerei… nomi in codice!

Poi la persiana power precisa di non giudicare: “e non voglio essere giudicata!”. Per poi concludere:

Quando Dayane le ha detto che ha ottenuto tutto per merito di un miliardario lei si è risentita, giustamente… Alcuni discorsi le danno fastidio e poi ne fa altri simili a me?