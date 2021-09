GF Vip, Gianmaria: “Sono stato molto innamorato di Soleil” 

Gianmaria Antinolfi si è confidato con Raffaella Fico sul suo rapporto con Soleil Sorge, confidando di essere stato molto innamorato di lei prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Sono stato innamorato di Soleil… siamo stati innamor.. io parlo per me. Da s*opamici ha iniziato a diventare una cosa più importante. – riporta Isa&Chia – Nella sostanza era una relazione ma nella forma lei non voleva una relazione. Anche se stavamo insieme lei diceva ‘No, non siamo fidanzati, io non sono pronta ad un fidanzamento nella mia vita’.