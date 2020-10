Ieri sera l’eliminazione di Franceska Pepe dal Grande Fratello Vip ha lasciato tutti senza parole. Contro Adua Del Vesco, la modella stralunata ha avuto la peggio ed ha dovuto abbandonare la Casa. Poche ore fa, il suo messaggio liberatorio su Instagram (trovate il VIDEO ad inizio articolo).

Evviva sono libera! Finalmente, non ce la facevo più a stare in quella gabbia di pazzi, non potete capire che bella la libertà, respirare aria fresca in mezzo alla natura, era troppo frustrante per me. Io non riesco a fingere, dire cazzate, leccare cul* e mangiare la merd* solo per andare avanti. Scusate ma devo dire quello che penso, essere libera è la cosa più bella del mondo.

Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto e che mi stanno scrivendo messaggi d’amore. Non ho dormito tutta la notte per la felicità e la gioia. Questa settimane di GF mi hanno risucchiato e mettermi un po’ a mangiare. Mi riprenderò e tornerò più in forma di prima. Il vostro amore è una cosa totalmente inaspettata. Mi state dando una gioia e una felicità che mai avrei immaginato.