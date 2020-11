L’acceso scontro tra Elisabetta Gregoraci e Guenda Goria nel corso dell’ultima puntata del GF Vip ha portato con sé degli strascichi. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, attraverso le pagine del settimanale Chi ha ampiamente espresso il suo pensiero sull’ex di Briatore e le parole non sono state particolarmente clementi.

Il giudizio di Guenda Goria su Elisabetta Gregoraci è stato netto: per la figlia di MTR, la conduttrice calabrese sarebbe addirittura priva di umanità. Parole che non sono per nulla piaciute alla Gregoraci che anche dopo la puntata del GF Vip ha continuato ad accusare il colpo.

Elisabetta si è quindi sfogata in camera con gli altri concorrenti:

Se io vedo un cardellino per la strada, lo aiuto! Lei non sa le persone che ho aiutato in Calabria, in Sicilia. Mi sono levata le cose mie, delle cose che avevo perchè facendo questo lavoro ho la possibilità di guadagnare un po’ di più, non me ne andavo in giro in vacanza: ho aiutato la mia famiglia. Lei non lo sa! C’è un’associazione che si chiama Mary Poppins, dove ho aiutato per anni i malati oncologici, i bambini che mi morivano in braccio. Lei non lo sa e mi parli a me di umanità?! Ma come caz*o ti permetti! Ogni giorno aiuto persone, anche prima di Flavio (Briatore, ndr). Io le cose le faccio e non le dico. Signori si nasce, non si diventa!