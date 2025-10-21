GF Vip, diventano genitori Alex Belli e Delia Duran

Alex Belli e Delia Duran presto genitori: in arrivo il loro primo figlio

Una nuova fase sta per cominciare nella vita di Alex Belli e Delia Duran. La coppia, diventata celebre grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 6 e nota per il loro modo non convenzionale di vivere l’amore, si prepara a diventare genitori. La notizia è stata diffusa da Gabriele Parpiglia tramite la sua newsletter, confermando quello che nelle scorse settimane era solo un sospetto.

Si era infatti notato un dettaglio particolare: Delia aveva indossato la cosiddetta “collana degli angeli”, un accessorio simbolico spesso usato dalle donne in dolce attesa. Oggi arriva la conferma ufficiale: la famiglia si allarga e i due aspettano il loro primo figlio.

Una coppia fuori dagli schemi, hanno fatto molto discutere..

Alex e Delia non hanno mai nascosto la natura aperta della loro relazione. Durante un’intervista di qualche anno fa con Monica Setta, hanno raccontato come la libertà individuale e la totale trasparenza siano alla base del loro rapporto. Nessun segreto, nemmeno sui telefoni, e nessuna maschera tra loro. Una scelta non convenzionale, certo, ma che per loro rappresenta un equilibrio autentico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Belli (@alexbelli)

La loro visione dell’amore ha sempre fatto discutere, ma è anche ciò che li ha tenuti uniti nel tempo. Alti e bassi non sono mancati, come hanno ammesso loro stessi, ma è proprio questa chiarezza che ha permesso loro di superare ogni difficoltà.

Un sogno che si realizza

Da tempo la coppia cercava di avere un figlio, senza però riuscirci. Dopo diversi tentativi, finalmente arriva questa notizia tanto attesa. Anche se i diretti interessati non hanno ancora commentato pubblicamente, le fonti sembrano ormai confermare che il momento è arrivato. Si tratta di una svolta importante, che arriva a distanza di anni dall’esperienza televisiva che li ha fatti conoscere e apprezzare dal grande pubblico.

Il loro bambino o la loro bambina nascerà dopo altri recenti baby boom nel mondo dello spettacolo, come quello di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, o di Giulia De Lellis e Tony Effe. Un’altra coppia amata dai fan si aggiunge alla lunga lista di vip in attesa.