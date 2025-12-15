GF VIP, data di inizio e nomi b0mba certi: uno salta

Arrivano nuove news dal GF Vip.

Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare anche nel 2026. Mentre l’attuale edizione del Grande Fratello si avvicina alla conclusione, con la semifinale in onda in queste ore e la finale già programmata per giovedì, Mediaset guarda avanti e lavora al futuro del reality più longevo della televisione italiana. Nonostante una stagione dagli ascolti non sempre brillanti, il format non sembra affatto destinato allo stop.

Dietro le quinte, infatti, la macchina del GF Vip sarebbe già partita. Le prime indiscrezioni arrivano da Davide Maggio, che nelle ultime ore ha risposto alle domande degli utenti sui social, fornendo dettagli sia sulla possibile data di partenza sia sui nomi in ballo per il cast. La nuova edizione segnerà anche il ritorno di Alfonso Signorini alla conduzione.

La data di inizio

Per quanto riguarda l’inizio del programma, l’ipotesi più accreditata porta alla primavera. Secondo quanto riferito da Maggio, il GF Vip dovrebbe debuttare nel mese di marzo, con una probabilità altissima. A rafforzare questa indiscrezione è intervenuto anche Dagospia, che indica come data possibile il 2 marzo. Una collocazione primaverile che consentirebbe a Mediaset di rilanciare il format con una nuova strategia e un cast studiato per riconquistare il pubblico.

Primi nomi b0mba, uno salta

Sul fronte dei concorrenti, il toto-nomi è già entrato nel vivo. Davide Maggio ha però smentito una delle voci più ricorrenti, escludendo la partecipazione di Paola Barale, spesso indicata come possibile concorrente. Diverso il discorso per il mondo dello sport, da cui arriverebbero diversi profili presi in considerazione per entrare nella Casa.

Tra i nomi più forti spicca quello di Walter Zenga. L’ex portiere, padre di Andrea Zenga che partecipò alla quinta edizione del reality, sarebbe uno dei candidati più concreti al momento. “Sportivi? Ce n’è più di uno. Il ‘decano’ è Walter Zenga”, ha fatto sapere Maggio.

Tra i nomi più famosi che sono circolati nelle ultime ore c’era anche quello di Rocco Casalino, smentito, però, nelle ultime ore da Gabriele Parpiglia.

Saltato, non andrà. News live ora. https://t.co/ts0PDjydrg — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) December 15, 2025

Altri nomi dai vari mondi dello show spettacolo

Continuano poi a circolare altri nomi noti al pubblico televisivo, come Alba Parietti, Aida Yespica, Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi. Tra le ipotesi più divisive figura anche Mario Adinolfi, già concorrente de L’Isola dei Famosi e considerato da molti un profilo capace di creare dinamiche forti e dibattiti accesi.

Non mancherebbero infine possibili innesti provenienti dall’universo di Uomini e Donne. Si parla di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ma il nome che continua a far sognare i telespettatori resta sempre lo stesso: Gemma Galgani. Storica protagonista del dating show di Maria De Filippi da oltre quindici anni, un suo ingresso al GF Vip sarebbe un vero evento televisivo, anche se al momento resta soltanto un desiderio del pubblico.

Dopo edizioni considerate da molti meno incisive rispetto al passato, il Grande Fratello Vip è chiamato a un rilancio importante. La scelta del cast, le dinamiche interne e il team di opinionisti saranno fondamentali per restituire al programma il ruolo centrale che ha avuto per anni nella programmazione Mediaset.