Dopo gli ultimi scivoloni omofobi di Katia Ricciarelli, sulla spinosa questione è intervenuto Cristiano Malgioglio, ex concorrente del Grande Fratello Vip e nuovo giudice di Tale e Quale Show in partenza domani sera su Rai1.

GF Vip, Cristiano Malgioglio bacchetta Katia Ricciarelli dopo gli scivoloni omofobi

Cara Katia, volevo ricordarti che i gay non indossano solo camicie colorate, ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata… certamente non buon gusto. Anzi!

La cantante lirica alcune ore fa ha commentato la camicia di Alex Belli definendola “un po’ da ricchion*”, così come potete ascoltare nel video a seguire:

ECCO IL VIDEO: KATIA DICE AD ALEX “sembri un poco RICCH10NE” per la camicia… che vergogna @GrandeFratello squalifica IMMEDIATA #gfvip pic.twitter.com/BHwJnW4gCL — edoardo 🧚🏻‍♀️💅🏼💞✨🏳️‍🌈 (@edoardotwitta) September 15, 2021

Ma non finisce qui.

A distanza di ore il nuovo scivolone:

“andrò al gfvip e vi stupirò”

sempre lei dopo due giorni😔 #gfvip pic.twitter.com/eMQXN4FHFV — mattia🥥 (@matvmbr) September 16, 2021

E mentre il popolo social chiede provvedimenti, Alfonso Signorini prima dell’inizio del GF Vip, aveva proprio parlato, tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, delle modifiche in tal senso: