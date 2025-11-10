GF Vip 2025, tre “star” contattate: ecco chi sono

Manca circa un mese alla conclusione del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, ma già si parla del futuro dei reality di Canale 5. Secondo le ultime indiscrezioni, a gennaio il testimone potrebbe passare a Veronica Gentili, pronta a guidare una nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, invece, la partenza sembra slittata tra marzo e aprile, ma il progetto è confermato e in fase di preparazione.

Il giornalista Davide Maggio ha rivelato che i provini sono già in corso e che anche Maria De Filippi, in qualche modo, potrebbe essere coinvolta nella nuova edizione. Nel frattempo, Selvaggia Lucarelli ha parlato della possibile presenza di Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, come concorrente. Alla domanda su un suo eventuale ingresso nella Casa, Lovati ha risposto in modo evasivo: “Non so, se ne occupa il mio agente. Vedremo cosa succede”.

Bianca Balti tra i nomi contattati

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha confermato che il Grande Fratello Vip si farà e ha aggiunto che la produzione avrebbe già contattato tre grandi nomi: Alba Parietti, Federica Pellegrini e Bianca Balti. Secondo Alessi, Alfonso Signorini e l’autore Sergio Bertolini stanno lavorando a un cast di alto livello.

Il giornalista ha spiegato che la presenza della top model Bianca Balti sarebbe un vero colpo per il programma. Oltre al fascino internazionale, la modella porterebbe un messaggio importante legato alla rinascita e alla forza femminile, dopo aver superato un periodo difficile. Alessi ha ricordato come Bianca abbia voluto essere presente alla recente sfilata di Victoria’s Secret a New York proprio per testimoniare che, anche dopo la malattia, è possibile tornare a vivere con energia e positività.

“Il Grande Fratello Vip avrà una top model che incanterà il pubblico”, ha dichiarato Alessi. “Bianca Balti rappresenta perfettamente questo spirito, è una donna che ha saputo rinascere e oggi è una delle italiane più conosciute nel mondo”.

Alba Parietti e Federica Pellegrini ci saranno?

Nonostante i contatti, Alba Parietti ha più volte ribadito di non voler partecipare a un reality show. Tuttavia, conoscendo la capacità di Alfonso Signorini di convincere anche i più scettici, non è escluso un colpo di scena. Federica Pellegrini, invece, sarebbe una presenza inedita e molto attesa, capace di attirare sia il pubblico televisivo che quello sportivo.

Se la Balti dovesse accettare l’invito, sarebbe sicuramente una delle protagoniste più sorprendenti della prossima edizione. Resta solo da capire se il fascino del reality riuscirà a superare la naturale riservatezza della modella.