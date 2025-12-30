GF VIP, chi lo condurrà: spuntano i nomi

GF VIP, chi potrebbe prendere il posto di Signorini: sette ipotesi sul tavolo

La scelta di Alfonso Signorini di farsi da parte, sospendendo temporaneamente il proprio ruolo editoriale all’interno di Mediaset, ha aperto un interrogativo inevitabile: chi guiderà la prossima edizione del Grande Fratello Vip, attesa per il mese di marzo? Le ipotesi sono numerose e comprendono volti molto noti della televisione italiana.

Prima che il caso esplodesse, Signorini aveva già portato a termine il lavoro sul cast: 23 concorrenti vip più 9 riserve, selezionate con l’obiettivo di intercettare anche il pubblico più giovane e social. L’elenco, composto da 32 nomi complessivi, era stato sottoposto a Pier Silvio Berlusconi, che lo aveva approvato. Alcuni nominativi erano anche emersi online, tra cui Donatella Rettore, Walter Zenga, Rocco Siffredi e la giornalista Anna La Rosa.

Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, però, lo scenario è cambiato. Secondo quanto riferito da Gabriele Parpiglia, i casting sarebbero stati azzerati e riavviati lontano dai riflettori, all’interno di una sede Mediaset a Roma. Alla guida del nuovo processo di selezione ci sarebbe una figura diversa, interna all’azienda, descritta come un professionista con grande esperienza nella costruzione dei format televisivi. Il nome, al momento, resta top secret.

I possibili conduttori del nuovo GF Vip

Una cosa sembra ormai certa: Alfonso Signorini non sarà alla conduzione dell’ottava edizione, che dovrebbe comunque partire regolarmente. A questo punto, i vertici Mediaset starebbero valutando diverse alternative.

Tra le candidature più forti spicca Ilary Blasi, volto storico del GF Vip, che ha già guidato tre edizioni del reality. Attualmente è legata a Mediaset, anche se priva di impegni continuativi oltre a Battiti Live. Il recente insuccesso di The Couple – Una vittoria per due pesa sul suo percorso, ma difficilmente può essere considerata la causa principale del flop.

Resta in corsa anche Simona Ventura, reduce dalla conduzione dell’ultima edizione del Grande Fratello. Gli ascolti non hanno premiato il format, ma il problema sembra essere stato più legato alla natura “Nip” del cast che alla presenza di Super Simo. In caso di riconferma, molti sperano in una maggiore attenzione allo stile: il guardaroba dell’ultima stagione non è stato particolarmente apprezzato.

Tra le alternative circola il nome di Michelle Hunziker, che al momento non ha programmi di punta in palinsesto dopo la chiusura di All Together Now e Michelle Impossibile & Friends. Non è esclusa neppure una scelta più sorprendente come Veronica Gentili, rimasta senza L’Isola dei Famosi, che dovrebbe tornare in onda solo nel 2027.

C’è poi l’ipotesi Alessandra Viero, giornalista già valutata in passato per la guida del Grande Fratello, prima che la conduzione venisse affidata a Simona Ventura.

Infine, non mancano le opzioni più audaci: Sonia Bruganelli, già opinionista sia nelle edizioni Vip che Nip, potrebbe debuttare al timone del programma. E c’è chi immagina persino un colpo di scena clamoroso con Selvaggia Lucarelli, che potrebbe prendere in considerazione l’addio al sodalizio con Milly Carlucci solo davanti a un’offerta importante, nell’ordine di decine di prime serate.

Il rebus resta aperto, ma una cosa è chiara: il futuro del Grande Fratello Vip passa da una scelta strategica cruciale, capace di rilanciare un format che ha bisogno di una nuova scossa.