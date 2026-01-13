GF Vip, chi lo condurrà e chi sarà opinionista

Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare in onda a marzo 2026, nonostante il momento delicato che ha coinvolto Alfonso Signorini. Secondo le anticipazioni di Fanpage, Mediaset sarebbe vicina a chiudere l’accordo con Ilary Blasi per affidarle nuovamente la conduzione del reality. La settimana in corso sarebbe decisiva per la firma sul contratto, un passaggio che avrebbe anche un forte valore simbolico all’interno degli equilibri televisivi italiani.

Il possibile ritorno di Ilary Blasi rappresenterebbe una sorta di cerchio che si chiude. La conduttrice aveva già guidato il Grande Fratello Vip tra il 2016 e il 2018, anni in cui Alfonso Signorini ricopriva il ruolo di opinionista. Celebri restano alcuni siparietti ironici tra i due, ricordati anche nel 2022 durante l’Isola dei Famosi, quando Blasi non perse occasione per scherzare sul percorso televisivo di Signorini, con battute diventate virali e riprese più volte nel tempo.

A distanza di quattro anni da quei momenti, Ilary Blasi potrebbe quindi riprendersi la conduzione del programma, dopo un periodo dedicato ad altri progetti come la miniserie Netflix Unica e l’esperienza meno fortunata di The Couple. A favorire questo scenario sarebbe stato anche il passo indietro di Alfonso Signorini, arrivato dopo il caso Falsissimo e le accuse di Fabrizio Corona, che hanno portato alla sua autosospensione dai programmi Mediaset.

Spunta il nome di un’opinionista

Se il capitolo conduzione sembra ormai indirizzato, resta invece aperta la questione legata agli opinionisti. Il nome di Selvaggia Lucarelli continua a circolare con insistenza, nonostante la giornalista abbia più volte smentito contatti diretti con Mediaset. In passato era stata accostata al ruolo sia durante la gestione di Simona Ventura sia in quella di Signorini, e ora torna al centro delle indiscrezioni come possibile scelta “fuori dagli schemi”.

Che si tratti di un ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip o di un futuro progetto tutto suo, la presenza di Lucarelli nelle ipotesi di casting dimostra la volontà di Mediaset di puntare su figure capaci di alimentare dibattito e discussioni sui social, elemento considerato fondamentale per la sopravvivenza e il rilancio del format.

Intanto, una cosa appare certa: Mediaset non ha alcuna intenzione di fermare il Grande Fratello Vip. La conferma della partenza a marzo è un segnale forte, che indica la volontà di proteggere il brand e di ribadire che il reality è più grande dei singoli protagonisti che, nel tempo, ne hanno rappresentato il volto. Anche di chi, come Alfonso Signorini, è stato a lungo identificato come l’anima del programma, facendo quasi dimenticare che prima di lui la padrona di casa era stata proprio Ilary Blasi.