GF Vip, nel cast una cantante e una protagonista di Temptation

GF Vip, spuntano i nomi del cast plausibile.

GF Vip: tra i nomi proposti spunta Donatella Rettore, due ex concorrenti e una protagonista di Temptation Island

La lista di candidati che Alfonso Signorini avrebbe sottoposto a Pier Silvio Berlusconi per la possibile nuova edizione del Grande Fratello Vip non includerebbe solo Anna La Rosa, nome che nelle ultime ore è circolato in tutti i siti. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, tra i profili valutati ci sarebbero anche Donatella Rettore, una ex protagonista di Temptation Island e due volti che hanno già partecipato al reality in passato.

I nomi sul tavolo di Mediaset

La selezione inviata a Pier Silvio sarebbe composta da 23 personaggi noti e 9 figure meno conosciute. Nel ventaglio di candidati spuntano professionisti molto diversi tra loro: pugili, attori italiani e stranieri, conduttrici, opinioniste, ex volti di canali tematici, un ballerino e persino persone con un passato legato alla politica.

Tra i nomi più chiacchierati figurano, oltre alla già citata Anna La Rosa, anche Donatella Rettore, mentre sarebbero stati esclusi Alba Parietti e Alessio Sakara, smentiti da Davide Maggio. Lo stesso giornalista ha precisato che la messa in onda potrebbe avvenire in periodi molto diversi: gennaio, marzo oppure settembre. Una partenza autunnale, però, potrebbe comportare cambiamenti nella disponibilità dei concorrenti, costringendo la produzione a rivedere la lista da zero.

La posizione di Pier Silvio Berlusconi

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio aveva già chiarito che il GF Vip 2026 si farà soltanto a fronte di un cast davvero forte. La decisione finale dipenderà quindi da lui, ma alcuni nomi sembrano promettere bene.

Sarebbero ancora in ballo, secondo le indiscrezioni, figure come Massimo Lovati, Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine Carrisi, Federica Pellegrini, Walter Zenga e Aida Yespica, oltre alle già citate La Rosa e Rettore. Più defilata la modella Laetitia Casta Balti, che avrebbe smentito la sua partecipazione con toni polemici.

In attesa della decisione ufficiale, l’attenzione resta alta e il pubblico si interroga su chi riuscirà a entrare nella Casa più spiata d’Italia nella prossima edizione.