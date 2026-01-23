GF VIP cancellato? Arriva la risposta ma c’è un ma..

GF VIP cancellato? Arriva la risposta ma c’è un ma..

Dopo la notizia diffusa da Fanpage.it sulla cancellazione della prossima edizione del GF Vip, dagli ambienti Mediaset arrivano segnali contrastanti. La sensazione è quella di una fase di incertezza, nonostante quanto emerso nelle ultime ore. Durante la prima puntata di Non è la tv, il nuovo format live del gruppo trasmesso su YouTube, è stato infatti comunicato che il reality non tornerà in onda a marzo, come inizialmente previsto. Il programma, fino allo scorso anno condotto da Alfonso Signorini, sarebbe quindi fermo almeno per questa stagione.

A poche ore di distanza, una nota diffusa dall’Ansa ha però lasciato intendere una posizione differente da parte di Mediaset. “Da ambienti Mediaset trapela che sul futuro del Grande Fratello non ci sono ancora certezze. Nessuna scelta è stata formalizzata e quanto circolato nelle ultime ore viene definito privo di fondamento. La decisione arriverà solo dopo aver valutato progetto editoriale e cast”, si legge nella comunicazione. In altre parole, l’azienda starebbe ancora valutando l’ipotesi di andare avanti, analizzando contenuti e possibili protagonisti.

Non si tratterebbe, tuttavia, di una smentita netta. Resta infatti difficile immaginare che una produzione possa procedere con provini, contatti e contratti senza avere la certezza che il progetto venga effettivamente realizzato.

Fanpage.it e la redazione di Non è la tv confermano comunque quanto appreso da fonti ritenute attendibili. L’origine della notizia era stata spiegata nel corso della diretta di ieri. Nel pomeriggio del 22 gennaio aveva iniziato a circolare un’indiscrezione secondo cui il GF Vip sarebbe stato cancellato. A quel punto era partito un intenso giro di telefonate tra addetti ai lavori, senza però ottenere conferme ufficiali.

Poco prima dell’inizio della diretta, però, è arrivato per errore un messaggio destinato a un altro interlocutore. Nel contenuto del messaggio veniva chiaramente confermata la decisione di non mandare in onda la prossima edizione del reality, informazione che è stata resa pubblica pochi minuti dopo.

A complicare ulteriormente il quadro attorno al programma ha contribuito anche lo scontro tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona. La vicenda ha portato il conduttore ad autosospendersi in attesa di chiarimenti nelle sedi giudiziarie. Nonostante questo, i lavori per riportare in tv il format con i personaggi famosi erano proseguiti, considerando che il GF Vip garantisce solitamente alla rete un pubblico di almeno 2 milioni di spettatori a puntata. In questo contesto si inseriscono anche i contatti con Ilary Blasi, anticipati dal giornalista Gennaro Marco Duello, per una possibile nuova conduzione.

La decisione definitiva, però, sarebbe arrivata nelle ultime ore: almeno per l’attuale stagione televisiva, il Grande Fratello Vip non tornerà in onda.