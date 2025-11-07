Ex del GF Vip ritrova l’amore: “Ha 20 anni meno di me”

Dopo un lungo periodo da single e la fine del suo matrimonio, Patrizia Rossetti torna a sorridere grazie a un nuovo amore. La conduttrice, 66 anni, ha confermato la sua relazione con l’attore Marco Antonio Bellini, quarantenne e suo amico di vecchia data. Dopo che alcune foto pubblicate da Novella 2000 avevano svelato il loro bacio, Patrizia ha scelto di raccontare la verità nel programma di Monica Setta Storie al bivio, in onda sabato 8 novembre alle 15.30 su Rai2.

Patrizia Rossetti del GF Vip: “Ha 20 anni meno di me”

“Eravamo solo amici poi qualcosa è cambiato e sono la donna più felice del mondo”, ha dichiarato la conduttrice. “Marco è una persona splendida che ha oltre 20 anni meno di me, ma dimostra che le cose belle arrivano improvvisamente quando non le cerchi più, a prescindere dall’età”.

Rossetti ha anche parlato con serenità della sua vita privata e della maternità mancata: “Non ho avuto figli ma ho una amica giovanissima, Chiara, che considero una figlia, una cagnolina di nome Perla e con Marco costruisco un nucleo che fa famiglia. Come andrà e quanto durerà non me lo chiedo. Potrebbe essere solo amicizia alla fine ma andrebbe comunque bene. Oggi sono, forse per poco, al settimo cielo”.

La relazione del passato finita a causa dei tradimenti

Per molti anni Patrizia è stata legata a Rudy Londoni, tecnico Mediaset conosciuto nel 2006 e sposato nel 2012. La loro unione è terminata nel 2019, anche se tra loro è rimasto un buon rapporto. “Al mio ritorno da Pechino Express la situazione è precipitata. Mi sono accorta che tra di noi non c’era più niente quando è calato il silenzio e non avevamo più nulla da dirci”, aveva raccontato in passato.

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Patrizia aveva svelato la causa della separazione: i tradimenti del marito. “Ci credevo tantissimo al mio matrimonio e io non ho mai tradito nella mia vita – aveva confidato – e non lo farei mai, è buttar via la fiducia e i sentimenti dell’altra persona e questo non va bene, è buttare via la complicità, il futuro, che sono le cose più preziose che abbiamo”.

A rendere tutto ancora più doloroso, il fatto che conoscesse la donna con cui il marito la tradiva:

“Io l’ho perdonato due volte, onestamente non ci volevo credere, pensavo fosse una sbandata del momento, invece no.

Eravamo in tre nel matrimonio e a me questo non piace. Io questa donna la conoscevo da 30 anni e non ho mai avuto sospetti. Io ho affrontato anche lei e loro due ora vivono insieme. Io con tutto il cuore non gli ho chiuso le porte. Io ci credo nell’amore ma non mi accontento, non mi metto con una persona solo per dire che sto con qualcuno”.

Chi è il suo nuovo compagno Bellini

Marco Antonio Bellini, il nuovo compagno della conduttrice, ha iniziato la sua carriera partecipando a concorsi di bellezza per poi dedicarsi alla pubblicità e ai fotoromanzi.

Dopo una formazione teatrale, ha recitato in diverse produzioni cinematografiche, tra cui Operazione Vacanze con Pannofino e Ceccherini, Una notte da paura con Mattioli e Ma tu, mi vuoi bene? del regista Piermaria Cecchini.