Da circa un mese si sono spente ufficialmente le luci del GF Vip 7 ma alcune amicizie nate nella spiatissima Casa starebbero continuando anche fuori. Come procede tra gli Spartani ed i Persiani? Continuano a frequentarsi anche dopo la fine del reality?

GF Vip, come proseguono le amicizie fuori dalla Casa tra Spartani e Persiani

Da una parte abbiamo gli Spartani, il cui nutrito gruppo continua a frequentarsi anche dopo i consueti party post GF Vip. Negli ultimi giorni Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati in Spagna, a Madrid dove la prima ha presenziato nel reality Supervivientes.

Qui a raggiungere gli Oriele è stata un’altra coppia, quella formata da Giaele De Donà e dal marito Bradford Beck. I quattro hanno regalato diversi scatti diventati presto virali sui social.

Anche i Persiani però si sono ritrovati dopo la fine del GF Vip. Antonella Fiordelisi ed il fidanzato Edoardo Donnamaria hanno da poco festeggiato i loro primi sei mesi d’amore e per l’occasione l’influencer ha organizzato una romantica cena nella loro casa milanese. Successivamente ha postato un video sui social (in apertura), sotto al quale sono accorsi alcuni ex concorrenti della stessa fazione, a partire da Nikita, passando per Matteo Diamante e Luca Salatino. La prima ha commentato con un “Belli guapiti”, accompagnato da un cuore rosso. “Manchi, ci vediamo domani”, ha replicato Antonella. “Piango dentro… ps (Tenete una fetta di torta)”, ha commentato Matteo. “Cuccioli”, ha commentato infine Luca Salatino, di recente tornato single. “Il primo mese mi hai aiutato tu… ti voglio bene. Ci manchi”, la replica di Antonella.