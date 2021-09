Amedeo Goria vuole conquistare Ainett Stephens. I concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip hanno dato bislacchi consigli al giornalista per riscaldare il cuore della bellissima gatta nera.

GF Vip, Amedeo Goria le prova tutte: Ainett Stephens vuole cambiare stanza

Una delle principesse etiopi ha consigliato ad Amedeo Goria di riscaldare i piedi col phon prima di infilarsi sotto le coperte accanto alla bellissima gatta nera. Ed intanto sul web gli approcci del giornalista continuano ad essere visti in maniera negativa.

Ainett, infatti, appare molto imbarazzata dalle avances e per educazione non riesce a mettere in chiaro le cose. A questo punto, spero che intervenga la Queen Nazzaro in attesa della prossima puntata di venerdì sera.

La gatta nera del GF Vip, secondo gli aggiornamenti degli amici di Twitter, proprio ieri avrebbe detto a Goria che appena entreranno il resto degli inquilini della Casa cambierà stanza ma lui l’ha pregata di rimanere con lui: come finirà?

CLICCATE QUI PER IL VIDEO.

lui che la prega di dormire ancora insieme e lei in difficoltà immensa che non sa come dirgli che vorrebbe scappare da quel letto che disagio dio mio #GFVip pic.twitter.com/gC86tUVThE — (@B1693) September 16, 2021