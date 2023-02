Nella prima serata di oggi, giovedì 16 febbraio 2023, il GF Vip 7 farà il suo ritorno con il 34esimo appuntamento stagionale, il secondo della settimana. Cosa dobbiamo aspettarci? In attesa di scoprire il Vippone preferito tra quelli finiti in nomination, diamo uno sguardo anche al preferito secondo i sondaggi online, dopo la precedente puntata del GF Vip.

Preferito Grande Fratello Vip 7: ecco chi è

Così come accaduto per la precedente puntata, anche questa volta troviamo un trio al femminile pronto a contendersi il titolo di preferito del GF Vip. A spuntarla resta Nikita Pelizon, ormai da settimane al primo posto nei principali sondaggi in rete.

Stando a quanto emerso dal sondaggio ospitato da Reality House, Nikita conquista la vetta del podio con il 29% delle preferenze. La segue Oriana con il 24% mentre più distante troviamo Antonella al 16%.

Cosa dice invece il sondaggio presente su Grande Fratello Forum? A cambiare sono solo le percentuali ma non la disposizione dei primi tre posti che vedono sempre prima Nikita, con alle spalle rispettivamente – ad una maggiore distanza – la venezuelana e la salernitana.