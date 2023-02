Nella prima serata di oggi, 6 febbraio, torna il GF Vip 7 in diretta su Canale 5. L’attenzione è tutta sul preferito che sarà decretato in chiusura del televoto in corso, ma sul web non mancano i consueti sondaggi sul Vippone che rientra nelle preferenze del pubblico da casa. Ecco cosa è emerso.

Preferito Grande Fratello Vip 7: ecco chi è

Indipendentemente dai sondaggi relativi al televoto in corso e che indicano chi, secondo il popolo del web, è meritevole di essere salvato e diventare quindi immune, andiamo anche alla scoperta del Vippone preferito.

Come sempre prendiamo come riferimento il portale Reality House il cui sondaggio vede quasi un testa a testa tra Oriana Marzoli ed Antonella Fiordelisi. Al momento a spuntarla è la venezuelana seguita dall’influencer salernitana e quindi da Nikita Pelizon.

Ecco invece cosa emerge dal sondaggio ospitato dal portale Grande Fratello Forum: ad avere la meglio è Nikita, seguita poi da Oriana e da Antonella a netta distanza.