Chi vuoi salvare tra Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Wilma Goich e Patrizia Rossetti? Sono loro i concorrenti finiti in nomination nel corso della 16a puntata del GF Vip 7 andata in onda nella prima serata di giovedì 10 novembre 2022. Il televoto è già aperto: partecipa al nostro sondaggio!

GF Vip 7, si vota per il preferito: il SONDAGGIO

Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Wilma Goich e Patrizia Rossetti dovranno affrontare un nuovo televoto che li porterà davanti al giudizio del pubblico da casa. La domanda alla quale rispondere è: chi vuoi salvare?

Nella prossima puntata di lunedì non assisteremo ad alcuna eliminazione ma si voterà per il preferito del pubblico. Uno dei quattro, colui che risulterà il preferito, non solo godrà dell’immunità ma anche di un vantaggio rispetto agli altri concorrenti e dovrà prendere come sempre una decisione importante.

A seguire potrete esprimere la vostra preferenza attraverso il nostro sondaggio.

GF Vip: Charlie, George, Patrizia o Wilma: chi vuoi salvare? Charlie Gnocchi

George Ciupilan

Patrizia Rossetti

Wilma Goich Vota