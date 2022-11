GF Vip 7, Charlie, Giaele, Luca e Nikita: vota il preferito, il SONDAGGIO

Si vota ancora per il preferito al GF Vip: Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Luca Salatino o Nikita Pelizon, chi la spunterà? Lo scopriremo solo la prossima settimana, esattamente il prossimo lunedì in occasione della 19a puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

GF Vip 7, si vota per il preferito: il SONDAGGIO

Charlie Gnocchi, Giaele De Donà, Luca Salatino e Nikita Pelizon si sottoporranno anche questa settimana al giudizio del pubblico da casa che voterà per il preferito.

Anche la scorsa settimana non c’è stata alcuna eliminazione ma il televoto è stato aperto per decretare il preferito, e quindi l’immune della puntata. A chi toccherà questa volta? La nomination non sarà eliminatoria.

In attesa della puntata del prossimo lunedì potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio.

Chi, tra i quattro concorrenti in nomination, è il vostro preferito? Votate!

GF Vip 7: vota il preferito Giaele De Donà

Charlie Gnocchi

Luca Salatino

Nikita Pelizon Vota