Chi vuoi salvare tra Attilio, Antonino, Donnamaria, Luca e Sarah? Sono loro i cinque Vipponi finiti in nomination al termine della 31esima puntata del GF Vip 7 andata in onda nella prima serata di ieri, 6 febbraio. Una nomination che non sarà eliminatoria ed il cui risultato sarà reso noto nel corso della puntata del prossimo giovedì, nel secondo appuntamento settimanale che andrà a sfidare la terza serata del Festival di Sanremo 2023.

GF Vip 7, si vota per il preferito: il SONDAGGIO

Attilio, Antonino, Donnamaria, Luca e Sarah: chi sarà salvato dal pubblico da casa e chi, invece, rischia di finire in nomination nella puntata successiva del GF Vip contro Nikita?

Nella puntata di giovedì scopriremo chi è il concorrente meno votato tra i cinque e che andrà a sfidare la Pelizon nominata da Alberto De Pisis in qualità di preferito dell’ultimo televoto.

Il pubblico da casa, come sempre, potrà esprimere la propria preferenza tramite televoto, ma tradizione vuole che anche su Blogtivvu.com potrete votare il preferito tra i cinque Vipponi a rischio, nel sondaggio a seguire.

GF Vip 7: Attilio, Antonino, Donnamaria, Luca o Sarah, chi vuoi SALVARE? Attilio Romita

Antonino Spinalbese

Luca Onestini

Sarah Altobello

Edoardo Donnamaria Vota